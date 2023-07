Kobersdorf: Mit Wolfgang Böck in Oldtimern unterwegs

Vom Stadtkern von Stadtschlaining startete die Oldtimerfahrt der Schloss-Spiele mit Intendant Wolfgang Böck in diesem Jahr. Teilnehmer aus Klagenfurt in einem Jaguar und aus Traun in einem Triumph GT6 Mk2 hatten wohl die weiteste Anreise und gesellten sich zur Exklusiv-Aufstellung der historischen Edelkarossen, die sich im Vorfeld zur Fahrt angemeldet hatten. Für die Weiterfahrt nach Kobersdorf bei hitzigen Sommertemperaturen hielt der burgenländische Getränke-Hersteller Waldquelle ausreichend Mineralwasser in den abgestellten Fahrzeugen bereit.

Die 18. Auflage dieser traditionellen und touristischen Ausfahrt durchquerte den südlichen Landesteil bei Mariasdorf, schlängelte sich durch eine abwechselnde Landschaft und ein Wechselspiel von Licht und Schatten durch die Bucklige Welt über Hochneukirchen und Kirchschlag zurück ins Burgenland nach Kaisersdorf und Lindgraben. Nach 53,83 Kilometern und einer Fahrtzeit von 72 Minuten fuhren die Fahrzeuge dann vor dem Schloss Kobersdorf vor.

Dort sorgte Teilnehmer Heinz Käs, der ein 200 Jahre altes Ölgemälde mit Schloss Kobersdorf als Motiv bei einem Antiquitätenmarkt entdeckt hatte, für eine Extra-Überraschung, als er diese Kostbarkeit an Schlossbesitzerin Anna Schlanitz-Bolldorf überreichte.

Übergabe. Heinz Käs mit Anna Schlanitz-Bolldorf und Wolfgang Böck. Foto: Elisabeth Tritremmel

Abschluss der Ausfahrt war der Besuch der restlos ausverkauften „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“-Vorstellung.

„Die Schloss-Spiele Kobersdorf danken für die freundliche Unterstützung der Stadtgemeinde Stadtschlaining, dem ARBÖ (Stützpunkt Wr. Neustadt), den Polizeiinspektionen Bad Tatzmannsdorf, Bernstein und Kobersdorf, den Freiwilligen Feuerwehren Stadtschlaining und Kobersdorf, sowie der Waldquelle Kobersdorf. Ein besonderer Dank ergeht an das Ehepaar Anna und Karl Hatzigmoser für die Zusammenstellung der Fahrtroute und das Vorausfahren mit einem Streckenfahrzeug“, so die Verantwortlichen.