Gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Horitschon

Durch Aufbrechen der Terassen- bzw. Balkontür verschafften sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 6 und 15 Uhr Zutritt zu den beiden Häusern. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe. Bei einem der beiden Einfamilienhäuser gelangten die Täter auch in ein Nebengebäude und stahlen ein E-Bike. Durch den Bezirkskriminaldienst konnten diverse Spuren gesichert werden. Die Erhebungen der Polizei laufen.