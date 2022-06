Süße Unterstützung für Lockenhauser Basilika-Plan

Werbung

Initiator Wolfgang Horvath überreichte den ersten Schokotaler offiziell an Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, der Süßes liebt. „Wie schon in der Bibel steht, ist der Schatz unseres Glaubens ‚Kostbarer als Gold, und süßer als Honig!“, so Zsifkovics.

Und Wolfgang Horvath schmunzelt: „Jedenfalls – ob Gold oder Schokolade: es ist doch immer schön, wenn’s Dukaten regnet!“ Die Schokotaler mit dem Gnadenbild von Lockenhaus sind um ein Euro pro Stück unter lockenhaus@rk-pfarre.at erhältlich.

