Internat am Stoober Ceramico-Campus entsteht

Mit kommenden Schuljahr starten 22 Schüler am Ceramico-Kompetenzzentrum in Stoob. „Die jungen Facharbeiter werden sehr gut auf ihren Beruf vorbereitet, das Kompetenzzentrum für Keramik ist stark auf Praxis ausgerichtet“, so Landesrätin Daniela Winkler.

Schulleiterin Anita Wolf betonte, dass mit Fachleuten aus der Praxis neue Technologien in die Schule gebracht wurden. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz unterstrich die Einzigartigkeit von Ceramico: „Die Keramikfachschule in Stoob ist die einzige dieser Art in Österreich.“

Der Neubau des Schülerheims läuft auf Hochtouren: In der ersten Bauphase, die im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden soll, wird es in dem 2.850 Quadratmeter großen Gebäude, das in Holzbauweise errichtet und mit einer Wärmepumpe und Photovoltaikanlage beheizt wird, 98 Betten geben.

