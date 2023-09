Goldene Nacht beim Ball der Handelsakademie und Handelsschule

Und es war eine glänzende Ballnacht, die die Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung der Professoren Rita Binder-Schöll und Alexej Tajmel sowie ihrer Klassenvorstände Manfred Wiedenhofer, Eva Tajmel und Romana Hedl organisiert hatten. Am Beginn des goldenen Abends stand eine von Carina Zapfel einstudierte Polonaise, die speziell für die eingebauten Hebefiguren großen Applaus und anerkennende Pfiffe erntete.

Nach der Begrüßung - unter anderem konnte man Landtagsabgeordneten Roman Kainrath und Bürgermeister Johann Heisz als Ehrengäste willkommen heißen - bedankten sich die Schülerinnen und Schüler offiziell bei ihren Klassenvorständen. Die Dankesworte übernahm redegewandt die noch amtierende Schulsprecherin Luise Pauer. Direktorin Sonja Hasler wünschte den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen, dass ihr Ballmotto wahr wird: „Ich wünsche euch All In - let the golden times begin.“

Danach hieß es „Alles Walzer!“ und es durfte zur Musik der Skylight, die in Oberpullendorf ihre Premiere gaben, getanzt werden. Für weitere Unterhaltung war mit dem Discozelt, der Mitternachtseinlage und der Verlosung gesorgt, bei der es unter anderem 500 Euro in bar und einen Hotelaufenthalt im Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg für zwei Personen im Wert von 600 Euro zu gewinnen gab.

An der HELP-Bar schenkten den ganzen Abend Lehrerinnen und Lehrer aus. „Dort können Sie gerne ein Glaserl mehr trinken ohne schlechtes Gewissen, denn das Geld kommt den Schülerinnen und Schülern zugute“, erklärte Moderator Norbert Liebentritt schmunzelnd.