Wechsel in den Musikschulen Oberpullendorf und Deutschkreutz

Für mehr als 3.400 Schülerinnen und Schüler hieß es im Mittelburgenland am Montag dieser Woche zurück oder erstmals auf die Schulbank. Das heurige Schuljahr startete im Vergleich zum vergangenen mit drei Mittelschulklassen und zwei Volksschulklassen mehr. An der Sonderschule Oberpullendorf wurde die Kassenanzahl von 6 auf 7 erhöht. „Durch die vermehrte Klassenanzahl und durch Pensionierungen, Karenzierungen usw. wurden im Bezirk 28 neue Lehrerinnen und Lehrer angestellt“, freut sich Schulqualitätsmanagerin Christina Schlaffer neue Kolleginnen und Kollegen im Lehrenden-Team des Bezirks begrüßen zu dürfen.

In den Direktionen der Pflichtschulen ist alles gleich geblieben, eine Veränderung gab es aber in der Zentralmusikschule Oberpullendorf und der Carl Goldmark Musikschule Deutschkreutz. Nach dem Wechsel von Julia Horvath-Wieder an die Joseph Haydn Privathochschule, wo sie für das kommende Schuljahr einen Lehrauftrag hat, übernahm Thomas Loier aus Deutschkreutz, der in den vergangenen beiden Jahren schon die Funktion des Direktor-Stellvertreters inne hatte und seit 2013 an der Musikschule tätig ist.

Thomas Loier leitet seit Beginn dieses Schuljahres die Musikschulen Oberpullendorf und Deutschkreutz. Foto: Isabella Kuzmits

Er selbst unterrichtete bislang vor allem in seinem Hauptfach Trompete, aber auch Blockflöte, Tenorhorn und Tuba. In den Musikschulen selbst wird er künftig nicht mehr unterrichten, seine Lehrtätigkeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wird er aber weiterhin wahrnehmen. Und er wird auch Kapellmeister beim Musikverein Deutschkreutz bleiben. Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Bläserförderung, damit der Nachwuchs für die Musikvereine gegeben ist. Umso mehr freut es ihn, dass mit dem heurigen Schuljahr eine Bläserklasse in der Volksschule Pilgersdorf startet.

„Es gibt an vielen Standorten Schwerpunkte in verschiedenen Bereichen: Sportliche, künstlerische und kreative, soziale, begabungsfördernde, klimaaktive Projekte und Schwerpunkte, welche die Schulen setzen. In den Bereichen Digitalisierung, Robotik und Programmieren, sowie im Bereich der Naturparke aber auch im sozial-emotionalen Bereich machen mehrere Schulen beim Programm Schulklima 4.0 begeistert mit“, weiß Schulqualitätsmanagerin Schlaffer. Auch viele Schwerpunkte und Neuerungen seitens der Bildungsdirektion, des Landes und auch des Ministeriums stünden an und müssten von den Schulen aktiv umgesetzt werden wie neue Lehrpläne, dieUmsetzung des Projekts „Gratisnachhilfe für SchülerInnen“, welche eine Frühwarnung bekommen, oder die Weiterentwicklung derKrisen- und Notfallpläne und Ausarbeitung von Krisenkonzepten. Im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems für Schulen erarbeitet jeder einzelne Schulstandort einen Schulentwicklungsplan und Pädagogische Leitvorstellungen, welche jedes Schuljahr adaptiert und weiterentwickelt werden.

„In meiner Arbeit als Schulqualitätsmanagerin ist es mir wichtig, dass wir versuchen, für jedes Kind im Bezirk die bestmögliche schulische Förderung zu gewährleisten“, so Schlaffer. „Die Umsetzung aller momentanen Reformen und Projekte, mit denen die Schulen tagtäglich beschäftigt sind, tragen dazu bei, dass das Bildungsangebot unserer Schülerinnen und Schüler zukunftsorientiert und nachhaltig verbessert wird. “