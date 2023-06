Bewegung im Fokus in der Volksschule Markt St. Martin

Sport und Bewegung waren die Hauptthemen beim Schulschlussfest der Volksschule in Markt St. Martin am Freitag. Direktorin Theresia Trummer begrüßte dazu viele Gäste in der Schule. Sie gab auch einen Überblick über die Akivitäten in der Schule im fast abgelaufenen Schuljahr.

Danach gaben die Kinder Tänze und Lieder zum Besten, unter anderem eine Version von "Es lebe der Sport" mit Blockflöten. Bei einem Lied wurden Bürgermeister Jürgen Karall und Vize Patrick Fuchs ebenfalls auf die Bühne geholt, um mitzutanzen.

Im Anschluss fand dann ein Hopsi Hoppi-Bewegungsfest statt, bei dem sich die Kinder so richtig austoben konnten.