Waldbad ausgezeichnet

Werbung

Mehr als 1.000 Kinder lernen im Sommer in 27 Freibädern im Burgenland mit Hilfe von ASKÖ Fit Frosch Hopsi Hopper das Schwimmen. Insgesamt sind 21 ASKÖ-Schwimmtrainern im Burgenland im Einsatz. In 27 Freibädern mit 216 Kleingruppen erlernen oder verbessern die Kinder die Schwimmtempi. „Durchschnittlich drei bis fünf Kinder ertrinken jährlich in Österreich. Für die Eltern ist es ein Albtraum, wenn sie in einem Augenblick der Unachtsamkeit mit einem Schwimmunfall konfrontiert werden, der möglicherweise mit wenig Aufwand hätte verhindert werden können“, so ASKÖ Fit Koordinator Mathias Binder.

Plitsch & Plasch ohne Reue

Beim Hopsi-Hopper-Schwimmkurs wird großen Wert auf spielerisches und kindgerechtes Lernen gelegt. „Wir möchten das Bewusstsein schaffen, dass wir die Schwimmfähigkeit der Kinder auf einem guten Level halten und dafür sorgen, dass sie so früh wie möglich schwimmen lernen“, so ASKÖ Präsident Alfred Kollar.

Er tourt mit Hopsi Hopper durch die Bäder und zeichnet Schwimmbäder, in Gemeinden die besonders aktiv sind, als „Hopsi Hopper Schwimmbad“ aus. In Neutal zum Beispiel finden seit über 10 Jahren Hopsi Hopper-Schwimmkurse statt. Insgesamt lernten bei den Hopsi Hopper Schwimmkursen in Neutal in den letzten 10 Jahren schon über 1.000 Kinder das Schwimmen.

„Mit der Auszeichnung wollen wir uns für die langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeinde bedanken. Die Gemeinde Neutal unterstützt uns bei den Schwimmkursen Jahr für Jahr mit vollem Tatendrang“, so Kollar.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.