Anradeln in die neue Saison am Geschriebenstein

Der Eintritt für die Burgenland Trails und ein Bike Shuttle standen den Radfreunden kostenlos zur Verfügung. Zudem gab es einen E-Bike Verleih und verschiedene Aussteller präsentierten am Hauptlatz ihre Produkte. Um 11 Uhr ertönte der Startschuss zum Anradeln und es galt einen der Uphill Trails zu bezwingen. Zur Mittagszeit fand ein Get Together der „Anradler“ beim Grenzturm an Geschriebenstein mit Musik und Getränken statt.

Geführte Bike Tour und buntes Rahmenprogramm

Neben einer geführten Bike Tour powered by Philipp & Luke Nehrer brachte ein Geschicklichkeitsparcours für Groß und Klein für jede Menge Spaß und Action mit sich. Für gute Stimmung am Hauptplatz sorgte die Eidaxl Combo und MC2 mit Live Musik. Mit Speis und Trank verwöhnten die Gastronomiebetriebe und das Team vom Rathauskeller die Besucher mit kulinarischen Schmankerln. Den Abschluss am Samstag bildete die Ziehung der Preise aus der Tombola powered by Verein Schaltwerk und der Gemeinde Lockenhaus. Tags darauf wurde das Event mit einem Radlerfrühschoppen sowie einem Bieranstich durch Bürgermeister Michael Kefeder und einem Unterhaltungsprogramm vom Winzerduo abgerundet.

