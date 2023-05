Für Piringsdorfer Senioren hieß es ab in den Süden

Dort erkundeten die Senioren Schloss Rotenturm und erfuhren im Rahmen einer Führung Vieles über die Geschichte des Baues aber auch über dessen Revitalisierung durch die Familie Schinner. Nach dem Mittagessen beim Stadtwirt in Oberwart begab man sich in die „Osterkirche“, wo Stadtpfarrer Seifner bei einer Führung das Gebäude, erbaut in Sichtbeton, erklärte. Nach einer abschließenden kleinen gemeinsamen Andacht ging es noch in den „Dorfstadl Paul“ in St. Martin in der Warth, wo man bei guten Speisen und Getränken den Tag Revue passieren ließ.

Foto: Seniorenbund

