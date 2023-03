Gemeinderäte geehrt

Werbung

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats stand die Beschlussfassung zur Auftragsvergabe der Erd-, Baumeister- und Installationsarbeiten (Wasserleitungsknotenpunkte) für die Ortsnetzerneuerung in Steinbach und in Pilgersdorf auf der Tagesordnung. Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig. „Fünf Firmen haben abgegeben und Bestbieter war die Firma Gerstl“, berichtete Bürgermeister Ewald Bürger. Die Auftragssumme beläuft sich auf 953.897,77 Euro.

Des Weiteren fand im Rahmen der Gemeinderatssitzung die Ehrung der ausgeschiedenen Gemeinderäte statt. Bürgermeister Ewald Bürger bedankte sich herzlich bei Ewald Kappel, Johann Flamm und Wolfgang Heissenberger für ihr Engagement und ihren tatkräftigen Einsatz für die Gemeinde. Zum Dank und als Anerkennung wurden ihnen eine Urkunde und ein Präsent überreicht. Ewald Kappel war von 2017 bis 2022 Gemeinderat, Johann Flamm war in den Jahren 2012 bis 2022 Gemeinderat und Wolfgang Heissenberger war insgesamt 19 Jahre im Gemeinderat, er war zudem auch Gemeindevorstand (2002 bis 2007) und Ortsvorsteher von Steinbach (2021 bis 2022) gewesen.

