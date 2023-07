Tristan & Lolo im Weingut Straka

Der gebürtige Südburgenländer und heutige Wahl-Deutschkreutzer Tristan Hanzl absolvierte von 2003 bis 2006 im Thermen- und Vitalhotel Bad Tatzmannsdorf eine Ausbildung zum Restaurantfachmann.

Im Anschluss verschlug es ihn nach Lleida in Spanien. Es folgten berufliche Stationen als „Chef de rang“ im Wiener Restaurant Steirereck, als Restaurantmanager im Restaurant Yohm, als Generalmanager im New Yorker Restaurant Wallsé sowie als Prokurist und gewerberechtlicher Geschäftsführer bei der Joseph Brot GmbH.

Der Kärntner Oliver Leitner besuchte fünf Jahre lang die Hotelfachschule Warmbad in Villach und schloss die Matura ab. Die Reise von „Lolo“ führte von der Villa Joya in Portugal ins Relais und Chateau Taubenkobel, ins Palais Coburg Gourmet Restaurant Silvio Nickol und ins Restaurant Steirereck, ehe das „Tristan & Lolo“-Pop-Up Restaurant ins Leben gerufen wurde.

Von 28. Juni bis 26. August im Weingut Straka

Seit Mittwoch, dem 28. Juni, macht Gastronom Tristan Hanzl nun Station im Weingut Straka in Rechnitz und lädt bis Samstag, den 26. August, jeweils von mittwoch bis samstag ab 18 Uhr zu „Tristan & Lolo bei Straka“ ein.

Das Weingut Straka liegt dort in der Nähe, wo das südliche Burgenland die südlichen Hänge des Geschriebensteins „anrempelt“. Dort baut die Winzerfamilie Straka unter der eloquenten, sanften Knute des guten Geschmacks des Sohnes, Thomas Straka, ihre Weine an.

Saisonale & regionale Produkte

Zusammen mit seinem Freund "Lolo“, der die Küche „bespielen“ wird und die vergangenen fünf Jahre im Steirereck in Wien tätig war, ist Hanzl seit Wochen auf der Suche nach den besten regionalen und saisonalen Produkten und Zutaten. „Wir arbeiten saisonal und regional mit Bauern und Produzenten aus der Umgebung zusammen. In der Küche haben wir uns keine Grenzen gesetzt. Gekocht wird, was wir gerade bekommen und wir schreiben erst dann die Karte“, so Hanzl. Daher kann sich die Karte teilweise täglich ändern. „Unser Ziel ist es, die besten Zutaten zu verarbeiten und diese auf einem hohen Niveau, aber dennoch leistbar, auf den Teller zu bringen. Den Trend der schnellen Küche, geprägt von Fertigprodukten können wir nicht folgen“, betont Hanzl. Verarbeitet werden ausschließlich ganze Tiere (nose to tail).

Vielfalt verschiedenster edler Weine

Bei der Weinkarte sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Wir haben eine große Weinauswahl mit Weinen von Straka aber auch aus der Umgebung und aus dem Ausland wie etwa aus Frankreich und Italien“, erzählt der Gastgeber. Geplant ist das Pop-Up Restaurant bis 26. August. Tristan Hanzl empfiehlt die Plätze vorab, unter tisch@tristanpopup.at oder unter +43 660 389 1661, zu reservieren. Die Geschrieben-steinschenke Straka liegt im Weingebirge Rechnitz, in der ehemaligen Buschenschank-Location am Prantnerweg in Rechnitz. „Tausend Dank auch an alle Freunde, Verwandte und Lieferanten, die uns zur Seite stehen. Und natürlich auch der Winzerfamilie Straka, die keine Sekunde gezögert hat und sofort vom Projekt überzeugt war“, so Hanzl und Leitner abschließend.