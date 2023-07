Viele Partytiger beim Hosnhaara Fest in Weppersdorf

Auch in diesem Jahr stellte die Jugend Weppersdorf ein attraktives Programm für das traditionelle Sommerevent zusammen. So sorgten das „11er-Blech“ und „DJ Miles“ bei einer genialen Lichtshow für heißen Partysound am Festplatz. Die Crew der Jugend Weppersdorf schenkte den Gästen an den Bars (Sternzelt, Hosnstoi, Spritzer- und Shots-Bar sowie in der Summer Lounge) erfrischende Drinks aus. Für den kleinen Hunger gab es Burger, Schnitzelsemmel, Pommes und Toastlangos.