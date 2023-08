Beförderungen und Ehrungen beim Fest der Feuerwehr in Landsee

Die Freiwillige Feuerwehr Landsee veranstaltete am Wochenende ein Sommerfest. Am Samstag gab es ein Familienfest, bei dem am Abend „Die Combo“ für Stimmung sorgte.

Am Sonntag wurden dann bei einem Frühschoppen Grillhendl serviert. Für die Musik sorgte die „Mingerl Musi“. Auch an diesem Tag gab es ein Kinderprogramm sowie eine Hüpfburg.

Außerdem wurden in diesem Rahmen einige Ehrungen von langjährigen Feuerwehrmitgliedern durchgeführt. Zudem wurden Kommandant und Stellvertreter befördert, wozu Bürgermeister Jürgen Karall, Vizebürgermeister Patrick Fuchs und Abschnittskommandant Josef Schöll gratulierten.