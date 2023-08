1,5 Millionen Euro für drei mittelburgenländische Straßenprojekte

Reger Betrieb herrscht zur Sommerzeit auf den Straßen des Bezirks nicht nur aufgrund des üblichen Verkehrs, sondern auch deswegen, weil die Sommerzeit auch Baustellenzeit ist. Gleich drei größere Straßensanierungsprojekte sind heuer im Bezirk angestanden.

L230 zwischen Oberrabnitz und Schwendgraben

Bereits bis auf kleinere Fertigstellungsarbeiten abgeschlossen ist laut Baudirektor Wolfgang Heckenast das Bauvorhaben auf der L230 zwischen Schwendgraben und Oberrabnitz. Rund 780.000 Euro wurden dort aufgrund des Straßenzustandes in Sanierungsarbeiten investiert. Im Zuge dessen wurde die Linienführung der Straße verbessert und eine Verbreiterung des Straßenquerschnitts auf 6,5 Meter umgesetzt. Fertigstellungsarbeiten bei den Leitschienen sowie Humusierungsarbeiten werden noch durchgeführt. „Die Umsetzung dieses Bauvorhabens ist auch aufgrund der nun verbesserten Linienführung eine wichtige Investition in die Verkehrssicherheit“, betont Heckenast.

L229 zwischen Horitschon und Großwarasdorf

Seit vergangener Woche wird auch auf der L229, der Großwarasdorfer Straße, zwischen Großwarasdorf und Horitschon gearbeitet. Dort soll ein Teilstück von Großwarasdorf kommend Richtung Horitschon aufgrund des schlechten Straßenzustands saniert werden. Dazu wird die bestehende Asphaltkonstruktion abgefräst und entfernt und danach eine neue zweilagige Asphaltschicht ausgeführt.

Die Asphaltierungsarbeiten laufen, wofür ein Fahrstreifen gesperrt ist. Die Fertigstellung des Straßenbauprojekts, für das 540.000 Euro investiert werden, soll bis Ende September erfolgen.

St. Martiner Straße. Geplantes Bauende ist Ende September. Bis dahin bleibt die Straße komplett gesperrt. Foto: Land Burgenland

St. Martiner Straße von L232 bis Neugasse

200.000 Euro fließen in die Ertüchtigung der St. Martiner Straße ( P457) , die von der L232 abzweigt und in Markt St. Martin in der Neugasse mündet. Die Asphaltschicht der Straße wird komplett erneuert. Geplantes Ende der Bauarbeiten ist Ende September. Die St. Martiner Straße bleibt bis dahin während der gesamten Bauphase gesperrt.