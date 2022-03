Neue Single von Deutschkreutzerin Elke Sanders

Sängerin Elke Sanders hat vor rund einem Jahr und nach über 20-jähriger musikalischer Pause ihr Comeback gestartet. Ihre erste Single mit dem Titel „Die ganz starken Frauen“ wurde am 5. März 2021 veröffentlicht und war 10 Wochen lang unter den Top 10 der Schlagerhitparade bei Schlagerportal. Im Herbst folgte in Zusammenarbeit mit Tenor Joachim Moser das Lied „Open Your Window“.

Ihr mit Schlagerliedern eingeläutetes Comeback hat die Deutschkreutzerin Schritt für Schritt zum gehobenen Deutsch-Pop geführt. Am Freitag, dem 4. März, zum 50. Geburtstag der Sängerin, erscheint nun der neueste Song „Grenzenlos“, bei dem der Name Programm ist: „Es ist die grenzenlose Freiheit, die ich meine. Ich habe sie mir genommen, will mich vom Bauchgefühl und nicht mehr von Schubladen der Vergangenheit leiten lassen und meinen eigenen Weg gehen“, so Elke Sanders, die tiefgründige, fast schon philosophische Lyrics für sich entdeckt und diese mit großen Arrangements verwoben hat.

In „Grenzenlos“ geht es darum, auf den inneren Ruf nach Veränderung zu hören, den Kopf aufzusperren und dem Abenteuer durch Freilassen der Gedanken eine Chance geben. „Ich bin eine erwachsene Frau, fest im Leben stehend und feiere bald einen runden Geburtstag. Worauf sollte ich noch warten? Meine Findungsphase war abgeschlossen und so löste ich mich nun von allem, was mich beschwert“, erzählt Sanders. Dieses Jahr sollen noch drei weitere Songs folgen. 2023 wird das erste Studioalbum veröffentlicht.

