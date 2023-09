Investitionspaket und Eröffnung des Lustspielhauses in Lutzmannsburg

Für Sonnentherme-Geschäftsführer Werner Cerutti soll die Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden: „Nach dem Erweiterungsprojekt möchten wir die 500.000-Besuchermarke knacken.“ Ohne Schließzeiten soll die Thermen- und Badewelt um eine 1.250 Quadratmeter große „Slide World“ und und eine 1.000 Quadratmeter große „Kids World“ ausgebaut werden. Die Slide World ist eine große neue Rutschenwelt mit 19 Meter hohem Rutschenturm und 7 Mega-Rutschen, großzügigem Außenbereich mit Ausschwimm-/Relaxbecken, Lazy River, Poolbar, und Sonnendecks. In der „Kids World“ entsteht eine 1.000 Quadratmeter große Indoor- & Outdoor Wasserspielewelt für Kleinkinder mit kindergerechten Pools, 30 Spiel- und Wasserattraktionen in der Aqua Play Zone und zahlreichen Kleinkinder-Rutschen. Dabei soll für die beiden Zielgruppen 4- bis 8- und 8– bis 16-Jährige ein ganzjähriges Indoor-Angebot geschaffen werden. Die Weichen für die nächste Ausbaustufe der Sonnentherme Lutzmannsburg sind gestellt. Auch die von vielen Gästen gewünschte Ruhezone wird es künftig in der Sonnentherme geben“, informiert Cerutti. Bis zum Frühjahr 2024 sollen der Bau- um bzw. der Umsetzungsplan fertig gestellt sein. Im zweiten Quartal soll dann die bauliche Umsetzung beginnen.

„Feuer und Flamme für dieses Projekt“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bedankte sich bei Cerutti für das Engagement und bei der Gemeinde rund um Bürgermeister Roman Kainrath für die Zusammenarbeit. „Ich war für dieses Projekt sofort Feuer und Flamme. Diese Investitionen sind ein wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung dieses für den Tourismus- und Wirtschaftsstandorts so wichtigen Leitbetriebs. Mit dem Ausbau setzt die Sonnentherme Lutzmannsburg neue Maßstäbe für eine einzigartige Spaß- und Wohlfühlwelt, die gemeinsam mit dem Lustspielhaus weit über die Region hinaus Strahlkraft hat und Gäste anzieht.“ Für den Landeshauptmann ist das Resort ein einmaliges Erfolgsprojekt mit einem national und international unverwechselbarem Angebot: „Als politsch Verantwortliche sind wir natürlich bemüht, die nachhaltige Weiterentwicklung ständig voranzutreiben, um auch in Zukunft den stetig wachsenden Anforderungen auf den Märkten gerecht zu werden und die erfolgreiche touristische bzw. wirtschaftliche Entwicklung abzusichern.“

Resort ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus im Burgenland

Seit der Eröffnung des Sonnentherme Resorts im Jahr 1994 wurden insgesamt zirka 90 Mio. Euro investiert und 280 Arbeitsplätze geschaffen. Mit der zusätzlichen Gesamtinvestition von 20 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren soll der betriebswirtschaftliche Erfolg des beliebten Kinder- und Familienresorts weiterhin nachhaltig gesichert werden. Das Resort ist ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus im Burgenland und soll in Zukunft noch mehr neugierige Gäste, auch aus dem Ausland anlocken. Derzeit beträgt die durchschnittliche Tagesauslastung der Sonnentherme knapp 1.300 Gäste pro Tag. An Spitzentagen – Ferienzeiten und Schlechtwettertagen – bis zu 2.800 Gäste, das entspricht zirka 467.000 Gästen pro Jahr, davon etwa 15 Prozent aus dem Ausland, der Hauptanteil aus dem Nachbarland Ungarn. „Durch diese weitere Großinvestition soll vor allem die Marktposition in der Zielgruppe Familie gefestigt bzw. ausgebaut, die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und Arbeitsplätze in der Region gesichert bzw. neu geschaffen werden. Diese Investitionen sollen auch als wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung der anderen Tourismusbetriebe am Standort dienen", betonte Doskozil bei der Präsentation.

Kultureller Hotspot mit überregionaler Strahlkraft

Mit dem „Lustspielhaus“ übersiedelt ein „Kultur-Schwergewicht“ ins Mittelburgenland. Am neuen Standort im Thermenpark vor der Sonnentherme werden von März bis November saisonale und hochwertige Familien-Unterhaltungsprogramme für die Urlaubsgäste der Sonnentherme und die Bettenbetriebe am Standort, aber auch für regionale und überregionale Kulturinteressierte geboten, wie Theateraufführungen, Musicalproduktionen, Kabarettabende, Zauber- & Illusions-Shows, Puppentheater, Konzerte, Familien-Events, Dinner-Programme u.v.m. Geschäftsführer Werner Cerutti, sichtlich stolz über dieses neue Kulturangebot, ergänzt: „Das gesamte Investitionsvolumen für die Anschaffung, Planung, Aufbau und Schaffung der nötigen Infrastruktur beträgt knapp 400.000 Euro.“

Zur Geschichte des Lustspielhauses

Das zwölfeckige, rotundenartige Theaterzelt wurde vom renommierten Architekten Eduard Neversal im Jahr 2003 geplant. Die Innengestaltung und die Malereien im Stil des Wiener Barock wurden von der bekannten Künstlerin Raja Schwahn-Reichmann gefertigt, jedes Bildmotiv an der Fassade ist handgemalt. Es ist ein Steckkonstrukt aus Holz- und Stahl-Elementen, komplett zerleg-, belüft- und beheizbar. Das Zeltdach ruht auf vier Säulen, die der Architektur des 19. Jahrhunderts nachempfunden sind. Es bietet knapp 400 Personen Platz (Raummaße: 25 Meter Durchmesser, 9 Meter Raumhöhe und 450 Quadratmeter Grundfläche) und verfügt über eine 90 Quadratmeter große Bühne. Die Konstruktion nimmt architektonisch Anleihe bei Shakespeares berühmten Globe Theater in London, erinnert aber auch an ein historisches Wiener Zirkuszelt. Die Rotundenform mit Zitaten der Salettl- und Etablissementarchitektur des 19. Jahrhunderts bilden die eigentliche bauliche Basis. Von 2004 bis 2022, also insgesamt 18 Sommer-Spielsaisonen lang (exklusive Pandemie-Pause), garantierte das „Lustspielhaus“ für Spaß und Unterhaltung am Standort Am Hof in Wien.