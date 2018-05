Als Sophie Schumann war die aus Kobersdorf stammende Mittelburgenländerin vor über zehn Jahren als Mitarbeiterin der BVZ im Bezirk Oberpullendorf mit Fotoapparat und Notizblock unterwegs. Mittlerweile sitzt die 30-Jährige, die seit ihrer Heirat Sophie Waha heißt und mittlerweile im Nordburgenland lebt, im Vorzimmer von Bundeskanzler Sebastian Kurz, als einer seiner persönlichen AssistentInnen.

BVZ: Sie arbeiten im Vorzimmer von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wie ist es dazu gekommen?

Sophie Waha: Vor meinem Wechsel war ich Assistentin der Pressesprecher und habe dort erste gute Eindrücke von der Arbeit im Kabinett gewonnen. Jetzt arbeite ich mit zwei anderen Kolleginnen im Terminsekretariat des Bundeskanzlers, auch die Büroleiterin des Bundeskanzlers hat hier ihren Schreibtisch.

Was ist Ihr Aufgabengebiet?

Ich finde zu viel Routine schnell ermüdend – in meinem Beruf sind die Aufgaben glücklicherweise sehr vielfältig. Von Terminvereinbarung über die organisatorische Vorbereitung von Veranstaltungen und Terminen bis zur Betreuung von Gästen – es geht eigentlich immer darum, meinem Chef den Rücken freizuhalten.

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrer Tätigkeit?

Die tägliche Abwechslung genieße ich sehr, kein Tag ist wie der andere. Es ist auch etwas Besonderes, in so einem großartigen und motivierten Team tätig zu sein und hautnah Einblicke in Tagespolitik zu bekommen.

Was waren bislang die größten Herausforderungen?

Bei allem was Sebastian Kurz direkt betrifft, ist meine Erwartungshaltung an mich selbst natürlich besonders hoch. In meinem Team versuchen wir, uns aber immer gegenseitig zu unterstützen, so dass auch neue Aufgabenbereiche bis jetzt nie überfordernd waren.

Welche Ausbildung bzw. welche einschlägigen Erfahrungen konntest du für deinen jetzigen Job mitbringen?

Durch mein Studium „Angewandtes Wissensmanagement“ habe ich eine gute Basis für die Arbeit in wissensorientierten Organisationen bekommen. Bei meiner langjährigen Arbeit als Volksschullehrerin habe ich mir zudem ein hohes Maß an Selbstmanagement und Organisationsfähigkeit zugelegt, die mir jetzt helfen, den Überblick zu behalten.

Was ist das für ein Gefühl, für den „mächtigsten Mann“ im Staat zu arbeiten?

Natürlich ist es eine große Verantwortung, die mich dazu anspornt, jeden Tag mein Bestes zu geben. Im direkten Kontakt mit Sebastian Kurz vergisst man aber schnell einmal, welche Position er innehat. Die Atmosphäre ist sehr entspannt.

Was schätzen Sie persönlich an der Person Sebastian Kurz? Was macht Sebastian Kurz Ihrer Meinung nach zu einem guten Bundeskanzler?

Ich schätze besonders die offene und natürliche Art von Sebastian Kurz. Als Chef ist er sehr fair und unkompliziert. Ich denke, genau das macht ihn auch zu einem guten Bundeskanzler.