Durch Besuch im Kino Oberpullendorf Krebshilfe unterstützt

Mit einem Gläschen Sekt in der Hand standen Mittwoch Abend auf der Straße vor dem Oberpullendorfer Kino Damen plaudernd in Grüppchen zusammen. Sie waren nicht nur zusammengekommen, um einen netten Abend im Kreis von Freundinnen und Bekannten zu erleben und den Film „Die göttliche Ordnung“ zu sehen, sondern vor allem um zu helfen. Denn der Reinerlös der vom Soroptimistclub Pannonia organisierten Veranstaltung floss einmal mehr an die Krebshilfe Burgenland. So konnte Präsidentin Elisabeth Seifried schon vor Beginn der Kinoveranstaltung einen Scheck in der Höhe von 1.500 Euro an die Vertreterinnen der Krebshilfe Burgenland, Präsidentin Michaela Klein und Geschäftsführerin Andrea Konrath überreichen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.