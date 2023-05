„Film ab“ für die Krebshilfe im Kino Oberpullendorf

Schon vor Beginn der Kinoveranstaltung wird ein Scheck in der Höhe von 1.500 Euro an die Präsidentin der Krebshilfe Burgenland überreicht, an die ein Großteil des Reinerlöses des Kinoabends fließen soll. Gezeigt wird der Film „Die göttliche Ordnung“, der sich auf durchaus unterhaltsame Weise mit einem brisanten Thema auseinandersetzt, nämlich dem Wahlrecht für Frauen, das in der Schweiz erst seit 1971 Realität ist. Filmstart ist um 19 Uhr. Schon um 18.30 Uhr wird zu einem Sektempfang eingeladen. Kartenbestellungen sind unter der Telefonnummer 0676 / 495 81 49 oder per Mail an oberpullendorf@soroptimist.at möglich.

