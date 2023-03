In zwei verschiedenen Schuhen an Oberpullendorfer Schulen unterwegs

Werbung

Sie brachten den Schülerinnen und Schülern der zehnten Schulstufe das Clubleben und die Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Soroptimistinnen näher. Dabei trugen die Clubschwestern zwei verschiedene Schuhe. Der Grund für das Tragen dieser eigenwilligen Fußbekleidung war die Aktion „Walk in different shoes“. Damit sollte auf die Ungleichheit im Status von Frauen und Männern weltweit, wie auch in Österreich, hingewiesen werden. Die Damen erläuterten den Jugendlichen dann auch, was es bedeutet, ein Mitglied der „sorores optimae“ , der besten Schwestern, zu sein. Auch die Lehrkräfte waren von der Präsentation begeistert und das Gymnasium freut sich schon auf eine gemeinsame Aktion zum Projekt „Orange The World“ im Herbst mit der gleichen Schülergruppe, das der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit sein soll.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.