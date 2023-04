Nächstenliebe ging in Oberpullendorf durch den Magen

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Köstlichkeiten wie Süßkartoffelmousse mit Tomatensalsa, geschmorter Kalbsbraten oder Esterhazywürfel wurden serviert. Für die Gäste war es eine äußerst angenehme Art zu helfen, unterstützten sie doch nicht nur mit dem Kauf von Tombolalosen sondern auch mit dem Buffetpreis die aktuellen Projekte des Clubs. Dazu zählen „Positive Education“, im Rahmen derer Volksschüler lernen, besser mit ihren Emotionen umgehen zu können, Die Initiative „Soroptimist goes school“, die auf Frauenthemen aufmerksam macht, SOS-Kinderdorfpatenschaften sowie die Aktion gegen Gewalt an Frauen „Orange the World“.

Präsidentin Elisabeth Seifried, Alexandra Kröpfl, Isolde Prattinger und Elli Reiter konnten auch Obepullendorfs Bürgermeister Johann Heisz, Frankenaus Vizebürgermeisterin Angelika Mileder und Julian Heissenberger willkommen heißen. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Sandra Heisz, Gerhard Köppel, Stadträtin Gerlinde Heger, Gemeinderat Christian Koth und Vizebürgermeisterin Christina Köppel genossen einen Apéritif. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Waldquelle-Marketing-Lady Dagmar Habeler, Soroptimist-Präsidentin Elisabeth Seifried und Rot Kreuz-Bezirksstellenleiterin Angela Pekovics plauderten. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Alexander Absenger, Eva Maria Schlögl, Judith Grosinger, Martina Bürger-Schlögl und Robert Bürger brunchten im Weingasthof Krail. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

