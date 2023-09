Spritzer für den guten Zweck in Oberpullendorf

Am Donnerstag organisierte die Sozialistische Jugend, unter Obmann Maximilian Hrabec am Hauptplatz in Oberpullendorf einen Spritzerstand für den guten Zweck. Mit dem Erlös der verkauften Spritzer werden dann Lebensmittelgutscheine gekauft, die anschließend der Frauenberatungsstelle Oberpullendorf zur Verfügung gestellt werden. Unter den Gästen waren unter anderem auch Gemeinderat Rudolf Mörk, Stadtrat Norbert Hoffmann und Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits.

