Spielen, laufen, hüpfen – auf Indoorspielplätzen können sich die Kids so richtig austoben. Vor allem in der kühlen Jahreszeit, wenn es draußen regnet und der Wind auffrischt, bieten sich die Spielplätze in großen Hallen ganz besonders an.

Wichtig ist hier, dass auf die Sicherheit geachtet wird. Auch wenn Personal da ist, müssen Eltern stets ein Auge auf ihre Sprösslinge haben. Das gilt ganz besonders dann, wenn man mit einer Gruppe von Kindern unterwegs ist. Eltern müssen auch ihren Kindern erklären, dass sie sich unbedingt an die Spielordnung bzw. gewisse Verhaltensvereinbarungen halten müssen. Sinnvoll ist auch, die Kids zu regelmäßigen Pausen zu animieren. Das Spielen und Toben kostet viel Kraft und ermüdet schnell. Wenn Kinder ihre Kräfte überschätzen und übermütig werden, kann es leider zu Unfällen kommen.

Das gilt besonders, wenn Kinder unterschiedlichen Alters zusammen spielen. Jüngere können oft nicht so schnell, so hoch, so weit wie Ältere. Während der Pausen sollten jedenfalls alle genügend trinken – am besten natürlich Wasser.

Eltern müssen darauf achten, dass die Kinder nicht mit Essen oder Trinken auf den Spielplatz zurückkehren. Neben hygienischen Schwierigkeiten kann das auch Gefahren mit sich bringen: Kinder können sich verschlucken oder, im Fall von Lutscher- oder Eisstielen, auch verletzen. Auch bei der Kleidung können Eltern das Unfallrisiko minimieren. Am besten tragen die Kinder bequeme Kleidung, die gut sitzt und mit der sie sich gut bewegen können. Nützlich sind außerdem rutschfeste Socken zum Laufen .

Kapuzen, Ketten, Kordeln und Co. sollten hingegen vermieden werden, damit können Kinder leicht hängenbleiben.