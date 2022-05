Baustart für 15 Oberpullendorfer Wohnungen

Vor über 30 Jahren hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) in Oberpullendorf erstmals ihre Spuren gesät und auf den Tannenäckern 33 Wohnungen errichtet. Nun erfolgte nur wenige Meter davon entfernt der Spatenstich für eine weitere Wohnhausanlage mit 15 Wohnungen.

„Bei diesem Bauvorhaben wird allen Generationen in allen Lebenslagen Leistbares Wohnen ermöglicht, mit einer Nettomiete von 4,99 € pro Quadratmeter“, heißt es seitens der OSG. Acht der fünfzehn Wohnungen sind bereits fix vergeben. Die Fertigstellung soll voraussichtlich im Sommer 2023 erfolgen.

OSG investiert fünf Millionen Euro

Sowohl OSG-Chef Alfred Kollar als auch Bürgermeister Hannes Heisz betonten, dass durch die Partnerschaft zwischen der Stadtgemeinde Oberpullendorf und der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft bereits über 300 Wohnungen in Oberpullendorf entstanden sind.

„Zirka 650 Bewohner oder 20 Prozent der Oberpullendorfer Bevölkerung wohnen bei der OSG“, so Kollar. Und weiter: „Wir werden in Oberpullendorf in den nächsten Monaten knapp fünf Millionen Euro investieren.“

In der Gartengasse befinden sich sechs Reihenhäuser in Fertigstellung. In der Waldgasse soll in Kürze ein Reihenhaus-Projekt mit vier Häusern inklusive Terrasse und Garage samt Technikraum, Photovoltaikanlage am Dach und Luftwärmepumpe als Heizung starten.

