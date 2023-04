Reihenhäuser werden in Lackendorf errichtet

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Vorigen Donnerstag fand in Lackendorf der Spatenstich für neue Reihenhäuser der OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) statt. Am Birkenweg sollen insgesamt fünf Häuser entstehen, zwei Doppelhäuser und ein Einzelbau. Die Reihenhäuser sollen im Sommer 2024 bezugsfertig sein, geplant wurden sie von der Kleinmutschener Architektin Michaela Mörk. Die Häuser werden alle zweigeschossig und ohne Keller errichtet. Die OSG investiert hier rund 1,2 Millionen Euro an Baukosten, wie Geschäftsfüherer Alfred Kollar im Zuge des Spatenstichs ausführte. Die Infrastruktur für die Reihenhäuser ist hier bereits zur Gänze vorhanden.

Foto: BVZ, Sarah Tesch

