Start für Rückhaltebecken in Piringsdorf

Vergangene Woche fand der offizielle Spatenstich für das Rückhaltebecken „Piringer Graben“ statt. Bürgermeister Thomas Hauser führte aus, dass es im Ort 2018 ein Jahrhunderthochwasser gegeben hatte. „Bereits in diesem Jahr begannen wir das Rückhaltebecken zu planen. Wir haben eine Kostenschätzung von 450.000 bis 500.000 Euro“, so der Bürgermeister.

49,9 Prozent werden vom Bund, 40 Prozent vom Land Burgenland und 10,1 Prozent von der Gemeinde Piringsdorf getragen. Durch die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens wird ein Rückhaltevolumen von insgesamt 7.125 Kubikmetern geschaffen. Die Fertigstellung ist für September 2022 geplant.

Für Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner sind Bauvorhaben wie in Piringsdorf wesentlich, um der Bevölkerung und der Gemeinde größtmöglichen Schutz vor Überflutungen zu bieten. „In den letzten Jahren haben Starkregenereignisse immer mehr zugenommen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Gemeinden, die immer wieder von Überschwemmungen betroffen waren, den Hochwasser- und Hangwasserschutz massiv ausbauen“, so Dorner.

