Dorner einstimmig als Bezirksvorsitzender bestätigt

Im Vinatrium in Deutschkreutz fand am Samstag die Bezirkskonferenz der SPÖ mit Neuwahlen statt. Bezirksparteivorsitzender Landesrat Heinrich Dorner wurde dabei einstimmig an der Spitze der Bezirkpartei bestätigt. Auch sein Team wurde ohne eine einzige Streichung gewählt. So werden die Landtagsabgeordneten Roman Kainrath und Elisabeth Trummer, Bundesrätin Sandra Gerdenitsch und Gemeindevertreterverbands-Präsident Erich Trummer als Dorners Stellvertreter fungieren.

Dorner bedankte sich nicht nur für die eindrucksvolle Bestätigung seiner Person und des Teams, sondern gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch für das „unglaubliche Ergebnis“ bei der Gemeinderatswahl im Herbst, seit der die SPÖ im Bezirk 19 von 28 Bürgermeistern stellt.

Die Bezirkskonferenz beschloss dann auch den Leitantrag des Bezirkspräsidiums „Lebensqualität gestalten - Leistbares, gesundes Leben erhalten!“. Nachdem die Situation auf dem Energie- und Wohnmarkt sowie im Gesundheitsbereich die Bürgerinnen und Bürger vor große Herausforderungen stellt, definiert dieser Leitantrag Schwerpunkte für die künftige politische Arbeit, damit für die Menschen ein leistbares Leben in bester Gesundheit aufrechterhalten werden und eine hohe Lebensqualität gewährleistet werden kann. Es geht dabei etwa um Themen wie die Bekämpfung des Ärztemangels, die Schaffung der Pflegestützpunkte , leistbares Bauland und leistbare Mieten, die Petition an den Bund für eine Wärmepreisbremse, den Mindestlohn oder den Ausbau erneuerbarer Energien unter anderem durch großflächige Photovoltaikanlagen. „Vor Jahren war das Ziel der Klimaschutz. Das ist er nach wie vor, aber es hat sich nun um das Thema Unabhängigkeit erweitert, um am Ende des Tages eine leistbare Preisgestaltung zu erreichen und der Bevölkerung Sicherheit zu geben“, betonte Landesrat Heinrich Dorner.

„Es ist unsere Aufgabe das Leben der Bevölkerung leistbar zu halten“, unterstrich auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „In den letzten Jahren hat in vielen Bereichen der Glaube Einzug gehalten 'Das ist, so und das kann man nicht ändern.' Ich verstehe Politik nicht so, dass man einfach Schlagworte auf den Tisch legt. Sondern man muss hinschauen, in die TIefe schauen, Themen aufgreifen und sich damit auseinandersetzen, dann kann man sehr wohl etwas ändern.“

