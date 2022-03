Hilfe für die Ukraine aus Neckenmarkt

Am Wochenende wurde in Neckenmarkt spontan eine Hilfsaktion für die Ukraine organisiert: Am Parkplatz des Physikalischen Instituts Neckenmarkt (PIN) wurden notwendige Hilfsgüter wie Decken, warme Kleidung, Nahrungsmittel und Hygieneartikel gesammelt.

Organisiert worden war die Aktion von Maria und Ulf Schlaffer mit Unterstützung der Feuerwehr Unterpetersdorf und weiteren Helfern. So wurden in kürzester Zeit zahlreiche Kisten an Hilfsgütern gesammelt, die noch am selben Tag nach Mattersburg gebracht wurden, wo Pfarrer Günther Kroiss einen Hilfstransport in die Ukraine organisiert hatte. 120 Paletten an Hilfsgütern sind nun laut Kroiss auf den Weg nach Uschorod an der westukrainischen Grenze.

