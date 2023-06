Aufstieg in Markt St. Martin gefeiert

er Sportverein rund um Obfrau Brigitte Heinrich veranstaltete am vergangenen Wochenende sein Fest. Am Samstag konnte man nach dem Match gegen Weppersdorf den Aufstieg der Spielgemeinschaft Kaisersdorf /Markt St. Martin in die II. Liga Mitte feiern. Dazu gab es auch Medaillen für die Protagonisten. Der Aufstieg wurde dann auch bei einer Players-Party ausgiebig gefeiert.

Am Sonntag gab es dann einen Frühschoppen mit „Sepp“ sowie die Verlosung der Tombolapreise.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.