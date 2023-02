Action für knapp 500 Schüler in Oberpullendorf

Unter dem Motto „Sport verbindet – gemeinsam stark“ steht die Actionday-Tour der Sportunion, die am Dienstag in Oberpullendorf startete. Knapp 500 Schülern wurden bei Stationen von Sportunion-Vereinen und Partnerorganisationen sowie den Trendsportstationen der Sportunion selbst Sportarten präsentiert und Spaß an der Bewegung vermittelt.

Beteiligt waren die Volksschulen Kalkgruben, Kaisersdorf, Steinberg-Dörfl, Großwarasdorf, Oberpullendorf, Rattersdorf, Unterfrauenhaid und Weingraben die Mittelschulen Kobersdorf, Marianum Steinberg, Oberpullendorf und Bernstein/Lockenhaus, sowie die Sonderschule Oberpullendorf.

