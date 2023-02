HAS/HAK Oberpullendorf: Aufs Stockerl geredet

Gleich drei Schülerinnen der Handelsakademie/Handelsschule Oberpullendorf schafften es bei der von der Pädagogischen Hochschule veranstalteten Sprachen Trophy aufs Stockerl. Insgesamt traten 117 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulformen an, wobei acht Sprachen zur Auswahl standen: Englisch (B1 und B2), Französisch, Italienisch, Kroatisch, Latein (Lang- und Kurzform, nur schriftlich), Russisch, Spanisch und Ungarisch.

Die Beiträge werden nach halbstündiger Vorbereitungszeit auf Video aufgenommen und eingereicht. Ein „Highlight-Video“ ist auf ph-burgenland.at verfügbar. Mit ihren Präsentationen in Englisch, Niveau B1 konnten die HAS-Schülerinnen Nicole Stinakovits und Jessica Marc den ersten bzw. zweiten Platz erreichen. In Spanisch überzeugte Melanie Pilsits von der Handelsakademie die Jury und erreichte den 2. Platz. „So ein Wettbewerb ist eine tolle Chance, sich zu beweisen. So eine Erfahrung und dann auch noch so ein Erfolgserlebnis nimmt einem niemand mehr weg!“, so Sprachen-Lehrerin Henrietta Marinov. Einen dritten Rang in Kroatisch erreichte Julian Rainer vom Gymnasium „Franz Liszt“ Oberpullendorf.

