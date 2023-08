English in Action: Eine Oberpullendorfer Erfolgsstory

Ein enormes Arbeitspensum verbunden mit brütender Hitze stellte die Schülerinnen und Schüler ebenso wie die Lehrenden beim einwöchigen „English in Action“-Kurs in Oberpullendorf heuer vor eine besondere Herausforderung. Doch am Ende staunten nicht nur die engagierten Pädagogen des Institutes „English in Action“ mit dem Hauptsitz in Canterbury über die Belastbarkeit und das Engagement der jungen Menschen, sondern auch die Eltern und Verwandten, die am Freitag die Abschlusspräsentation im Festsaal der Volksschule besuchten.

Von den Volksschülern bis zu den Mittelschülern und den Gymnasiasten präsentierten die teilnehmenden Sieben- bis Vierzehnjährigen Projekte, mit denen sie sich im Laufe des Kurses befasst hatten und präsentierten selbst ausgedachte kurze Szenen – natürlich auf Englisch. Bereits in den ersten Kurstagen haben sich mehr als 70 Kinder fürs nächste Jahr angemeldet.