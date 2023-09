Einbrüche in vier Kirchen im Mittel- und Südburgenland

Fenster wurden ausgehebelt, Türen aufgebrochen: So verschafften sich unbekannte Täter in den vergangenen zweieinhalb Wochen Zutritt zu den Kirchen und in Steinberg, Mannersdorf an der Rabnitz, Lockenhaus und Oberdorf. In den Sakristeien durchwühlten sie Kästen und stahlen unter anderem aus einer Handkasse Bargeldbeträge im drei- und niedrigen vierstelligen Eurobereich. In einer Kirche ließen die Täter das Tatwerkzeug zurück.

Es konnten diverse Spuren durch die Kriminalbeamten gesichert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Ende August hatten Unbekannte außerdem in Unterloisdorf während eines Begräbnisses die Geldbörse des Pfarrers gestohlen, die dieser in der Sakristei verwahrt hatte.