Ein Stück Irland in der Oberpullendorfer Stadtbücherei

Werbung

Mit an die Ufer des Liffey River, in die Bibliothek des Trinity College mit dem Book of Kells, einer aufwendig illustrierten Handschrift der vier Evangelien aus dem achten oder neunten Jahrhundert, vorbei am Denkmal von Molly Malone, dem Fischmädchen aus jenem Volkslied, das als heimliche Hymne Dublins gilt, bis zum Cliffwalk an der Küste führte Rudolf Ferscha vom Stadtbücherei-Quintett interessierte Besucher mit einer Powerpointpräsentation. Außerdem las er eine Passage aus Ulysses von James Joyce, gilt Dublin doch auch als Stadt der Dichter und Denker.

„Wollen Kulturwohnzimmer der Stadt werden“

Das Team der Bücherei hatte am 17. März dazu eingeladen, den St. Patrick's Day, den Gedenktag an den Heiligen Patrick, der Irland christianisiert hat, mitzufeiern. Weltweit begehen Iren diesen irischen Nationalfeiertag mit Volksfesten und Paraden und es werden mancherorts sogar Flüsse grün eingefärbt, da Grün als die Farbe der Unabhängigkeitsbewegung und des nationalen Bewusstseins der „grünen“ Insel gilt. Das Stadtbücherei-Quintett verzichtete zwar darauf, den Stooberbach grün einzufärben, aber überall zwischen den Bücherregalen leuchteten dreiblättrige grüne Kleeblätter, Zeichen für die Trinität, und grüne Luftballons hervor und auch am reichhaltig gedeckten Buffettisch domnierte die Farbe Grün bei Aufstrichen, Mehlspeisen und sogar Getränken. Daneben gab es auch irische Spezialitäten wie eine Fischpastete und natürlich - unverzichtbar am St. Patrick's Day - Guiness Bier und Whiskey.

Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Weitere Veranstaltungen in der Stadtbücherei - die neuerdings nicht nur freitags am Nachmittag sondern auch montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr geöffnet hat - sind bereits in Planung. „Wir wollen eine Art Kulturwohnzimmer der Stadt werden“, so Rudolf Ferscha.

Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.