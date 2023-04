Ein Kulturwohnzimmer für Oberpullendorf

Werbung

„Wir wollen als beratende und motivierende Buchliebhaber die bestehende Bibliothek zu einem Treffpunkt kulturell interessierter und kommunikativer Menschen, ausbauen – ein einladendes und für alle offenes Kulturwohnzimmer der Stadt sein“, bringt es Rudolf Ferscha vom neuen Bücherei-Team auf den Punkt. Seit 13. Jänner kümmert er sich gemeinsam mit Ingeborg Steiger, Hilde Mouradkhanian, Andrea Freyler-Groß und nun auch Alfred Liebmann im Quintett um die Stadtbücherei.

Mehr als 5.000 Titel, monatlich ergänzt mit aktuellen Neuzugängen und Zeitschriften, stehen dort zur Verfügung. Die bisherige Hauptöffnungszeit am Freitag von 15 bis 18 Uhr wurde – vorerst probeweise – um Montag und Mittwoch jeweils von 10 bis 12 Uhr erweitert. „Die Entlehnungen werden gerade evaluiert. Derzeit liegt der Schwerpunkt bei den Erwachsenen, vornehmlich Frauen. Kinder sollen in Zukunft durch ein monatlich attraktiv gestaltetes Leseevent besonders angesprochen werden. Auch Kontakte mit Schulen sind geplant“, verrät Ferscha. Weiters sind eine Reihe von Events in Vorbereitung. Bereits am 22. April findet die Lange Nacht des Lesens statt, die zum Welttag des Buchs (23. April) durchgeführt wird. Unter dem Titel „Bucheulen-Geflüster“ werden bei Kuchen, Kaffee und einem Glaserl Wein Jutta Treiber und andere Texte vortragen.

Am 16. Juni wird dann der erste Leserkreis – bestehend aus lesebegeisterten Bibliotheksbenützern – in einer ungezwungenen Atmosphäre ein gemeinsam gelesenes Buch diskutieren. Veranstaltungen dieser Art sind drei bis vier Mal pro Jahr geplant. Vorbereitungen laufen auch für die „Lila Lesung“, die am 24. Juni auf dem blühenden Lavendelfeld bei der Weinbergkapelle stattfinden wird. Am 16. November wird Autorin Martina Parker Lesegast in der Bücherei sein. Zusätzlich zu den Events wird im Mai in der BVZ eine monatliche Kolumne zur Vorstellung je eines interessanten Buchs durch Rudolf Ferscha vom Bücherei-Quintett starten. „Das Buch als anregendes und verlässliches Informations- und Unterhaltungsmedium im besten Sinne erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und zählt nach wie vor zu den unbestrittenen Highlights auf dem Kultursektor“, so Ferscha. „Hauptziel unserer gemeinsamen Bemühungen ist die Stärkung des Mediums Buch und die Steigerung der Leserzahlen in Oberpullendorf.“

