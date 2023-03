Oberpullendorfer Genussmarkt startet in dritte Saison

Werbung

Man folgt damit einem Trend zur nachhaltigen Stadtentwicklung – dem „Foodcourt“ –, der die Wertschätzung für regionale Produzenten steigern sowie für mehr Frequenz in den Städten, für einen Rahmen für Kultur- und Musik-Events und vor allem für einen Ort der Kommunikation und des sozialen Austausches sorgen soll. Das Motto lautet „Dabei sein!“ und richtet sich mit einem vielfältigen Angebot an alle Generationen. Es soll laut BLOP! dafür sorgen, dass man sich jeden Freitag ab 14 Uhr beim Markt trifft, seinen Wocheneinkauf erledigt, Austausch zu allen wichtigen Themen für Oberpullendorf pflegt, und bis zum Abend gemeinsam Events erlebt. Aktuell sind Konzerte mit Max Schabl, Phiora, der Eidaxl Combo, Jazz That und der Flotten Musi fixiert (Programminfos unter https://www.blop.at/termine-genussmarkt). Weiters werden nicht nur Events wie ein Sommerkabarett der Krebslergilde oder eine Tanzdarbietung der Colorful Dancers für Stimmung sorgen. Auch zahlreiche Vereine nutzen bereits die Chance, um beim Ausschank in der Vereinshütte am Hauptplatz Mitglieder einzuladen und die Vereinskassa aufzubessern. Dieses Angebot haben bisher der SCO, der TCO, die Pannonische Tafel, die Stadtkapelle, die Krebsler, das Stadtmarketing und auch BLOP! angenommen und Termine fixiert.

Für das Genussmarkt-Team mit Barbara Buchinger und Didi Csitkovics braucht es für einen erfolgreichen Genussmarkt auch ein tolles und vielfältiges Angebot. Daher setzt man nicht nur auf bewährte Stammstandler (Süßes von Anna Leuschen, Macherbrot, Milchhof Grötschl, Friedl-Schnäpse, Nudelwerk, Fischfarm Sigless, Weingut Ohr, A scho Wurscht und Gemüse Kudic), sondern auch auf Abwechslung. So wird Tobias Achs mit Bio-Honig, Drechsler Dieter Fuchs und auch Gaberling Gemüse erstmals dabei sein. BLOP! lädt auch Weingüter, Kunsthandwerker und Privatpersonen, die Gutes aus heimischer Produktion anbieten wollen, ein. Über ein neues Online-Portal auf blop.at können sich Interessierte einfach für einige Termine anmelden. Und, wenn man später entscheidet öfter kommen zu wollen oder ein Termin plötzlich doch nicht geht, dann kann man auch „nachbuchen“.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.