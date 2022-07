Beim Power Center Stoob-Süd wurde Dachgleiche gefeiert

Werbung

Beim am Stadtrand von Oberpullendorf gelegenen Power Center wurde die Dachgleiche gefeiert. „Die Eröffnung wird – so nichts Gröberes dazwischenkommt – am 1. September über die Bühne gehen“, informierte Andreas Koptik im Rahmen der Feier.

Das Investorentrio Andreas Koptik, Harald Aichberger und Eduard Halmschlager hat das ehemalige EKZ Stoob Süd erworben, das Areal wird derzeit renoviert und attraktiviert.

„Wünschen uns weiter solchen Baufortschritt“

„Danke an die Baufirmen, an die Behörde und auch an die Mieter, einige davon sind heute auch hier. Es war uns ein Anliegen, dass wir heute in Stoob Dachgleiche feiern. Wir wünschen uns sehr, dass es die nächsten sechs bis acht Wochen in puncto Baufortschritt genauso weitergeht“, meinte Andreas Koptik.

Auch Eduard Halmschlager bedankte sich und lobte vor allem die Schnelligkeit bei den Verfahren. „Bei der Bauverhandlung war zum Beispiel auch der Bürgermeister hier. Wir suchen Partner, mit denen wir uns auch weiterentwickeln können.“

Halmschlager hob auch die Mitarbeiter und Vertreter der ausführenden Firmen hervor. Im neuen Power Center in Stoob werden sich Geschäfte wie ACTION, TEDI und PEPCO ansiedeln. JYSK wird seinen Standort von der Wiener Straße ins Center verlegen und seine Fläche verdoppeln. NKD wird einen zusätzlichen Standort zum Oberpullendorfer Geschäft eröffnen.

Glas halb voll sehen

