Stärkster Mann Österreichs kooperiert mit Oberpullendorfer Unternehmen

Über Facebook lernten MK Kamin-Inhaberin Nina Steininger und Technik- und Montageleiter Michael „Mike“ Kieninger, Franz Müllner, den stärksten Mann Österreichs, kennen. In weiterer Folge entwickelte sich zwischen dem Trio eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Doch was verbindet das auf Kaminbau spezialisierte Unternehmen mit dem Extremsportler?

Für das Unternehmerduo gibt es einige Parallelen: „Wie Franz stecken wir uns die Ziele sehr hoch. Aber auch der große Wille, Ziele mit harter und konsequenter Arbeit zu erreichen.“ Müllner startete sein größtes Projekt in seiner Karriere. Der Salzburger wird auf allen sieben Kontinenten sieben Weltrekorde bestreiten. Bei seiner Promo-Tour in Kalifornien, wo er ein U-Boot ziehen wird, traf er die Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger. Prominente Unterstützung bekommt er auch von Ex Schwimm-Star Markus Rogan und Ex Ski-Star Klaus Heidegger.

