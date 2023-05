Worte von Erfolg gekrönt

Die Texterin und Autorin Melanie Giefing schreibt leidenschaftlich gerne Gedichte, Stanzln, Geschichten und vieles mehr. Mit „Sproch Echt“ bietet sie für jeden Anlass die richtigen Worte als persönliche und individuelle Geschenkidee. Jedes ihrer Werke ist ein Unikat. „Bei „2 Minuten 2 Millionen“ war sie auf der Suche nach einem strategischen Partner.

BVZ: Wie kam es zur Idee bei „2 Minuten 2 Millionen“ mitzumachen?

Melanie Giefing: Ehrlich gesagt, war das eine spontane Entscheidung. Ich selbst habe die Show in den vergangenen Jahren immer wieder gerne verfolgt und irgendwann dachte ich mir: „Wieso sollte ich da nicht auch reinpassen?“ Am nächsten Tag habe ich mich dann einfach beworben.

BVZ: Wie war der Auftritt für Sie persönlich?

Giefing: Als wir ankamen, war ich entspannt. Ich hatte am Drehtag echt viel Spaß mit der ganzen Crew und die Stimmung war sehr locker, was ich sehr gut fand, denn sobald man vor den Investoren steht, liegen die Nerven blank. Den Auftritt selbst habe ich sehr verschwommen erlebt. Es war als würde ein Film ablaufen. Ich habe sogar meine Cousine am Tag nach dem Dreh gefragt, ob das gestern wirklich passiert ist oder ich das nur geträumt habe. Erst als ich die Sendung am 2. Mai selbst sah, wurde alles klarer. Es war so ein unglaublicher Moment für mich. Ich einfache Person habe es dorthin geschafft. Es war wie ein Meer an Gefühlen, einfach überwältigend.

BVZ: Welche Erfolge haben Sie erreichen können?

Giefing: Ich habe vorrangig nach einem strategischen Partner gesucht und nicht nach einem Investment. Ich dachte mir, vielleicht kann ich ja einen von mir überzeugen, aber dann gleich vier, damit hätte ich nie gerechnet. Frau Schneider, Frau Meier, Herr Prokop und Herr Jäger haben alle vier zugesagt, mich auf ihre Art und Weise zu unterstützen und das war einfach großartig.

BVZ: Wie geht’s jetzt weiter?

Giefing: Es gab in der Zwischenzeit einige Gespräche und die Investoren sind fleißig am Werk, um passende Hilfen für mich zu finden. Konkretes wurde jedoch noch nicht geplant. Alle vier sind aber dabei so engagiert. Diese Netzwerke sind solch eine Bereicherung. Ich möchte mich dafür auch an dieser Stelle einfach nur bedanken, für die Hilfe, für die Unterstützung und für das Herzblut, das alle vier in die Arbeit mit mir stecken.

BVZ: An welchen Werken arbeiten Sie derzeit?

Giefing: Ich arbeite momentan an dem 2. Teil des Romanes „Koshiro“ und an der Idee für ein Buch mit sozialpädagogischem Hintergrund.

BVZ: Was macht Ihnen am Schreiben am meisten Freude?

Giefing: Meine Gedanken loszulassen und dem Kopf damit Freiheit zu geben. Menschen mit meinen Worten zu berühren und zu Tränen zu rühren, ein größeres Lob gibt es für mich nicht.

