Plusgear: Investoren an Bord

Das Sportbekleidungsunternehmen Plusgear produziert problemlösende Sportbekleidung wie Sporthosen mit Taschen für Wertgegenstände, ein Shirt das Schweißgeruch neutralisiert oder Handschuhe mit Touchscreen-Funktion. Mit dem Konzept etablierte sich das Gründer-Duo Nino Pérez-Salado und

Michael Peuker aus Dörfl in den letzten Jahren nicht nur erfolgreich auf dem heimischen Markt, sondern konnte bereits nach Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich expandieren. Mit der Beteiligung von Investoren sollen nun weitere Märkte folgen. Bis jetzt war Plusgear eigenfinanziert und konnte durch profitables Wirtschaften aus eigener Kraft die siebenstellige Umsatzschwelle erreichen. Für eine Investmentrunde entschied man sich aufgrund des Marktpotenzials und der Wachstumsaussichten.

„Mit dem Investment wollen wir nun das nächste Level erreichen, unser Team weiter ausbauen und in den nächsten Jahren bei den großen E-Commerce Playern im DACH-Raum mitspielen“, so Michael Peuker, Co-Founder von Plusgear. „Wir wollen die Marke noch größer machen und mittelfristig auch in weiteren Ländern vertreiben sowie uns in bestehenden Märkten breiter aufstellen“, so Peuker. „Unser großes Ziel, das wir irgendwann erreichen möchten, ist der amerikanische Markt.“ Neben der Internationalisierung steht insbesondere die Produktentwicklung mit der Community im Vordergrund.

Als Investoren steigen der Wiener Pet-Tech Unternehmer Markus Zengerer, die Textilunternehmer Martin Kreiger und Sjaak Fleer sowie die Dotbite Gründer rund um Emir Selimovic ein. Komplettiert wird die Runde durch den Ex-Darwins Circle und Techhouse Managing Director Johannes Müller.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.