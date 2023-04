„Sproch Echt“ aus Tschurndorf bei „2 Minuten 2 Millionen“

Bei der TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ ist Melanie Giefing auf der Suche nach einem strategischen Partner für ihr Start-Up „Sproch Echt“ und ruft eine Firmenbewertung von 20 Cent aus. „Man geht so blind durch die Welt und seit zwei Jahren sehe ich die Welt mit ganz anderen Augen“, so Giefing. Sie schreibt leidenschaftlich gerne Gedichte, Stanzln, Geschichten und mehr und will mit ihren Worten anderen Menschen eine Freude machen. Ihr hat das Schreiben aus ihrem eigenen Albtraum geholfen. Jedes ihrer Werke ist ein Unikat.

Die Sendung ist am 2. Mai um 20.15 Uhr auf PULS 4 und ZAPPN zu sehen.

