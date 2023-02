Nikitsch: Beitritt zu Gesundem Dorf

Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Beitritt zum Projekt „Gesundes Dorf“ der Österreichischen Gesundheitskasse und der Non-Profit-Organisation Proges zu.

„Dieses Projekt soll die Bevölkerung motivieren, sich mit der Prävention von Krankheiten und dem Thema Gesundheit im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Themen wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung oder Umwelt können in Projekten aufgegriffen werden“, so SPÖ-Gemeinderätin Manuela Schönauer, die die Funktion der Arbeitskreisleiterin des „Gesunden Dorfes Nikitsch - Kroatisch Minihof - Kroatisch Geresdorf“ übernehmen. wird.

Welche Gesundheitsthemen und -veranstaltungen in den nächsten Monaten in der Gemeinde im Vordergrund stehen sollen, kann die Bevölkerung am Freitag, dem 10. Februar, um 19 Uhr im Rahmen eines Startworkshops im Pfarrhof Kroatisch Minihof mitbestimmen. Im Rahmen dessen soll sich auch eine Arbeitsgruppe bilden. Manuela Schönauer möchte gemeinsam mit Interessierten an Ideen, Wünschen und Anregungen zum Thema Gesundheit arbeiten. Nikitsch ist die 115. Partnergemeinde von „Gesundes Dorf“.

