Sowohl bei den Privat- als auch bei den Unternehmensinsolvenzen gab es im ersten Halbjahr 2018 im Mittelburgenland im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 einen Anstieg, meldet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870). Während in den ersten sechs Monaten 2017 im Bezirk zwei Unternehmensinsolvenzen eröffnet wurden, waren es heuer bereits zehn. Auch im Burgenland gab es eine Steigerung (siehe auch Grafik oben).

„Bei den Unternehmensinsolvenzen ist das Burgenland im Spitzenfeld beim Zuwachs. Woran das liegt, ist uns aber nicht bekannt“, heißt es vom KSV 1870. Es könne sich auch um eine zufällige Schwankung handeln, denn in Österreich sei die Zahl der Unternehmensinsolvenzen quasi gleich geblieben.

„Oberpullendorf ist ein Mikrokosmos, was Insolvenzen betrifft, da ist jeder Fall ein großer Ausschlag in der Statistik“, heißt es vom KSV weiter. Betroffen von den Insolvenzen seien vor allem die Bereiche Gastronomie sowie Bau- und Baunebengewerbe. Das sei ein österreichweiter Trend, der auch darauf zurückzuführen sei, dass es in diesen Branchen sehr viele Unternehmen gibt.

Die Ursachen für die Insolvenzen seien ebenfalls seit Jahren die selben, es gäbe keine Insolvenz, bei der es nur einen einzigen Grund gibt, oft seien Firmen auch unterkapitalisiert und es gäbe unternehmerische Fehler. „Oft sind Firmen auch nicht flexibel genug und reagieren nicht auf die Entwicklungen im Markt“, meint man seitens des Kreditschutzverbandes.

Gesetzliche Änderung führte zu Steigerung

Bei den Privatkonkursen gab es ebenfalls eine Steigerung: im Bezirk Oberpullendorf wurden im ersten Halbjahr 2017 sechs angemeldet, im ersten Halbjahr 2018 24. Auch burgenlandweit gab es eine Steigerung (von 39 auf 136 Fälle).

„Hier ist das Burgenland Rekordhalter beim Anstieg. Mit 248 Prozent Steigerung ist der Trend im Burgenland ausgeprägter, in Österreich gab es eine Steigerung von 85 Prozent“, heißt es vom KSV 1870. Auch Oberpullendorf liege hier voll im Trend. Erklärt wird dieser mit einer Gesetzesänderung, denn mit 1. November wurden die Voraussetzungen für eine Entschuldung erleichtert.

Es gäbe nun auch keine Mindestquote für Entschuldungen mehr. Das neue Gesetz sei vielleicht für einige ein Motivationsschub gewesen, sich die eigene Situation einzugestehen. „Wir als Kreditschutzverband sehen auch, dass das eine Anleitung zum Missbrauch ist“, meint man abschließend.