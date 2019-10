Mit Heidi Ehrenhöfer und Josef Dutter hat der Fleisch- und Wurstmarkt einen Franchisepartner in Steinberg-Dörfl gefunden.

Der neue Fleisch- und Wurstabholmarkt bietet den Kunden eine große Auswahl an frischem, abgepackten Qualitätsfleisch und an Wurstprodukten von Großmengen bis zu Kleinmengen. Neben diesem Selbstbedienungssortiment an Wurst- und Fleischprodukten gibt es hier auch laufend Angebote von bekannten Markenproduzenten und bewährten Fleischereien aus Österreich. Das Qualitätsfleisch von Rind, Schwein und Geflügel wird mehrmals pro Woche frisch angeliefert.

Gekühlte Verkaufsräume zur Sicherung der Produktqualität

Abgerundet wird das Angebot unter anderem mit steirischen Spezialitäten, Eier, Käse, Teigwaren, Tiefkühlprodukten, Sauergemüse und Saucen. Die Warenpräsentation und der Verkauf der Wurst- und Fleischprodukte erfolgt in gekühlten Verkaufsräumen, damit bei den Produkten die beste Qualität garantiert werden kann.

„Das Einkaufen soll hier für jeden möglich sein. Für Sonderwünsche und persönliche Beratung stehen unsere Fachmitarbeiter und der Fleischermeister gerne zur Verfügung“, so Josef Dutter.