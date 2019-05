„Es war schon immer ein Wunsch von mir, ein eigenes Lokal zu haben", sagt der Mannersdorfer Michael Weber. Der gelernte Koch, der auch an der Berufsschule in Eisenstadt unterrichtet und zuvor Chefkoch im Thermenhotel Sonnenpark in Lutzmannsburg gewesen ist, hat gemeinsam mit Hans Pinter aus Dörfl das Café 7-4-53 im Erdgeschoss des Gemeindezentrums gepachtet.

Quasi fast nebenan betreibt Pinter auch sein Fliesen- und Sanitärgeschäft. „Für mich ist es eine neue Erfahrung und eine Abwechslung zu dem Job, den ich seit 30 Jahren mache“, meint Pinter.

Mit Michael Weber, der auf 25 Jahre Erfahrung im Gastgewerbe zurückblicken kann und schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und der Schweiz tätig gewesen ist, verbindet ihn eine jahrzentelange Freundschaft. Die beiden sind von der einizigartigen Location mit dem Gastgarten am Vorplatz des Gemeindezentrums begeistert. Sie wollen neben dem Café 7-4-53 auch die Bühne 7-4-53 etablieren und eine Art kleines Kulturzentrum schaffen, wo teils im Saal, teils Open Air am Platz vor dem Zentrum kulturelle Veranstaltungen wie Musik, Kabaretts, etc. geboten werden.

„Wir wollen eine Bühne für etablierte Künstler sein, aber auch eine Plattform für junge Künstler und Newcomer bieten“, erklärt Pinter. Die erste Veranstaltung wird am 6. Juli (19 Uhr) ein Konzert der Eidaxl-Combo sein, das bei Schönwetter als Open-Air und bei Schlechtwetter im Saal stattfinden wird.

Für heiße Tage wollen die beiden neuen Pächter ihren Gästen besondere Eiskreationen bieten. Als weitere Besonderheit wird es am Samstagen und Sonntagen Frühstück geben. Offizieller Startschuss für die Neuübernahme ist am 1. Juni.