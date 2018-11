Spaziergängerin befreite Bussard aus Krähenfalle .

Im Mittelburgenland hat eine Spaziergängerin einen Bussard aus einer Falle befreit. Der Greifvogel war bei Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) in eine sogenannte Leiterfalle geraten, in die Vögel zwar hineingelangen, aus der sie aber nicht mehr herausfliegen können, teilte LAbg. Wolfgang Spitzmüller (Grüne) am Mittwoch in einer Aussendung mit.