Mit 1. Juni hatten Koch Michael Weber und Hans Pinter, der ein Fliesen- und Sanitärgeschäft betreibt, das Lokal im Erdgeschoss des Gemeindezentrums übernommen. Nur knapp fünf Monate später muss sich die Gemeinde erneut auf die Suche nach einem Pächter für das Cafe 7-4-53 machen. Wie die bisherigen Pächter ihren Gästen auch via Facebook-Seite des Cafés mitteilten, haben sie sich entschlossen, das Café nicht mehr weiterzuführen.

Dieses hat seit 22. Oktober geschlossen. Nur zwei Tage später, bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, wurde vom Gemeinderat die Neuverpachtung beschlossen. Das Cafe hat eine Nutzfläche von rund 125 Quadratmetern (Gastraum, WC, Küche, Lager) und ist voll möbliert. Die Nutzung des Vorplatzes beim Gemeindezentrum (Dorfplatz) und des Veranstaltungssaals im Gemeindezentrum ist in der Pacht inkludiert. Diese beträgt 500 Euro im Monat (exklusive Betriebskosten). Interessenten können sich bis Ende November am Gemeindeamt unter 02612/ 8466 oder via Mail (post@steinberg-doerfl.bgld.gv.at) melden.