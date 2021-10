Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie zahlreiche Personen in den Wagen eingestiegen waren. Eine Polizeistreife erwartete das Schlepperfahrzeug am Kreisverkehr zwischen B50 und S31 bei Steinberg-Dörfl, berichtete die Polizei am Montag.

Der Fahrer versuchte über eine Park-and-ride-Anlage zu flüchten. Als die Polizei den Fluchtweg blockierte, sprang er gemeinsam mit seinem Beifahrer aus dem Auto und verschwand in einem Waldstück. Nach kurzer Fahndung wurden die beiden, ein 36-jähriger und ein 37-jähriger Moldawier festgenommen. Die 24 Männer im Laderaum, 19 Syrer und fünf Ägypter, stellten Asylanträge.