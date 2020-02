Von EAV-Hits bis Cordula Grün

Ein Highlight beim Feuerwehrball der Feuerwehr Steinberg am vergangenen Samstag war wie jedes Jahr die Mitternachtseinlage. Ob Cordula Grün, die Wildecker Herzbuam, DÖF mit „Ich düse im Sauseschritt“ oder die EAV mit einem Best of – sie alle feierten bei der Playback-Show viel umjubelte Auftritte, bei denen auch das Publikum begeistert mitklatschte und mitgrölte. Im Gemeindezentrum waren auch zahlreiche Kameraden befreundeter Feuerwehren als Gäste vertreten. Für die Damen gab es als Willkommensgruß ein Shampoo, gesponsert von der BVZ.